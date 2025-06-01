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MİT'ten yurt dışında nokta operasyon! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı

MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

MİT'ten yurt dışında nokta operasyon! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı
Ufuk Dağ

MİT bir teröristi daha yurt dışında etkisiz hale getirerek yakaladı. MİT, Türk kökenli üst düzey DEAŞ mensubu terörist Özgür Altun'u, Pakistan-Afganistan sınırında yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek DEAŞ mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiği, Türk şahsın aynı zamanda DEAŞ’ın medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten “En üst düzey Türk DEAŞ Yöneticisi” olduğu, bahse konu DEAŞ yöneticisinin Türkiye ve Avrupa’da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatları verdiği, hususları tespit edilmişti.

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MİT’in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, bahse konu faaliyetleri DEAŞ adına yürüten, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde üst düzey Türk Medya sorumlusu olan, Türkiye’den AF-PAK alanına örgüt unsuru aktarımını yöneten, DEAŞ medya organlarında Türkçe yayınlar gerçekleştiren, DEAŞ unsurlarına eylem talimatları veren şahsın, terörden arananlar listesinde “Turuncu” kategoride yer alan Abu Yasir AL TURKİ Kod Özgür ALTUN olduğu belirlendi.

Terör tehlikesi karşısında işbirliği içinde hareket eden ISI ve MİT, DEAŞ tehdidinin engellenmesi konusunda kayda değer başarı elde etmiştir. ISKP dış operasyonlar hücresini hedef alan ortak bir operasyon kapsamında MİT, yasadışı yollarla Türkiye’den Afganistan’a geçen Türk kökenli üst düzey DEAŞ mensubu terörist Abu Yasir’in Afganistan’da faaliyet gösterdiğini ve Pakistan’a geçmeyi planladığını öğrenmiştir. Konuyla ilgili olarak bilgilendirilen ISI, MİT’e gerekli her türlü desteğin sağlanacağı güvencesini vermiş ve Türkiye’nin düşmanının Pakistan’ın da düşmanı olduğunu vurgulamıştır.

Daha sonra MİT ile eşgüdüm içinde gerçekleştirilen nokta operasyon ile ISI, Abu Yasir’i Pakistan-Afganistan sınırında yakalayarak Türkiye’ye sınır dışı etmiştir.

Abu Yasir AL TURKİ Kod Özgür ALTUN ifadesinde, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiği, DEAŞ yayın organlarını yönettiği, İngilizce ve Türkçe yayınlar gerçekleştirdiği, dünya çapında insanları eylemlere teşvik ettiği, DEAŞ bünyesinde üst düzey Türk medya sorumlusu olduğu hususları ile birlikte ISKP’nin adam kazanma, lojistik ve finans faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın ülkemize yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile birlikte örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlandı.
MİT, dünyanın her yerinde Türkiye’ye yönelik eylem hazırlığındaki terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
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