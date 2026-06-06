Mitingde ilginç anlar: Halk tepki gösterdi, Özgür Özel aracına aldı

CHP’nin Tokat mitinginde yaşanan olay kamuoyunda gündem oldu. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, partide yaşanan iç tartışmalara ilişkin farklı görüşleriyle bilinen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz miting alanında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Durmaz, yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel’in müdahalesiyle Özel'in aracına bindi.
Özel'in 4 kişilik makam aracına Durmaz ile birlikte 5 kişi binmiş oldu.
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