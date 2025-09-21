Mitolojik öğelerin sanatla buluştuğu sergiye büyük ilgi

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Elif Tarlakazan’ın eserlerinden oluşan "Zamansız Suretler" isimli özgün baskı sergisi, ziyaretçilerine kapılarını açtı. 30 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide, mitolojik öğelerle ilgili suretlerin yer aldığı baskı eserleri yer alıyor. Sergi açılışına Vali Yardımcısı Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Doç. Dr. Elif Tarlakazan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen sanatseverler eserlere büyük ilgi gösterdi.

"Geçmişi bugüne taşıyarak sanatın estetiğiyle buluşturma çabamın bir ürünü"

Sergiyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Elif Tarlakazan, "Çağlar ötesinden kurguladığım ve özgün baskının estetiğiyle buluşturduğum zamansız suretler, geçmişi bugüne taşıyarak sanatın estetiğiyle buluşturma çabamın bir ürünü" dedi.

"Yerelde atılan her adım, evrensel sesin ilk halkasını oluşturur"

Müzenin birinci mottosunun yerel olmasını hedeflediklerini dile getiren Kent Tarihi Müzesi Müdürü Dr. Murat Karasalihoğlu, "Kent müzesi olarak birinci moddamız yerel olmaktır. Yerelde atılan her adım, evrensel sesin ilk halkasını oluşturur. Eski dünyanın bütün mitolojik öğeleri bu sergide vücut bulmuş durumda" diye konuştu.

"Son iki yılda 43 sanat sergisi düzenledik"

Kastamonu’nun Anadolu’nun kuzeyinde parlayan bir mücevher olduğunu belirten Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da, "Sanat özgürlüktür, tarihtir, felsefedir. Kastamonu, Anadolu’nun kuzeyinde parlayan mücevher taşıdır. Son iki yılda 43 sanat sergisi düzenledik, genç sanatçıların her zaman yanındayız" diye konuştu.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır