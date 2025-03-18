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  4. Mobil oyun kavgasında 'dehşet' saçtı! Ev arkadaşlarını bıçakladı

Mobil oyun kavgasında 'dehşet' saçtı! Ev arkadaşlarını bıçakladı

18.03.2025 00:22
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Eskişehir'de mobil oyun nedeniyle çıkan tartışmada 24 yaşındak M.T., iki ev arkadaşını bıçakladı. polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Mobil oyun kavgasında 'dehşet' saçtı! Ev arkadaşlarını bıçakladı

Olay, Yeni Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde B.S. (23), R.S. (22) ile M.T. arasında mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede çıkan kavgada o sırada mutfakta yemek yapan M.T., elindeki bıçakla B.S. ve R.S.’ye saldırarak karınlarından yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Şüpheli M.T. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kavga mobil uygulama
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