HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

'Mobil sigara bırakma aracı' ekipleri sahada: Vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik ediyor

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Mobil Sigara Bırakma Poliklinikleri” uygulaması kapsamında, sigara ile mücadele çalışmaları hız kazandı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda kurulan “Tütün ile Mücadele Timleri”, kentin farklı noktalarında vatandaşlara ulaşarak tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgilendirme yapıyor. 17 ilçede görev yapan mobil ekipler, sigara kullanan bireylerin bağımlılık düzeylerini belirleyip gerekli sağlık hizmetlerine yönlendiriyor.

'Mobil sigara bırakma aracı' ekipleri sahada: Vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından, tütün ürünleri kullanan bireyleri bırakmaya teşvik etmek ve bulunduğu yerde hekimle buluşturarak, gerekli poliklinik hizmetini vermek amacıyla ülke genelinde 'Mobil Sigara Bırakma Poliklinikleri' uygulaması hayata geçirildi.

Mobil sigara bırakma aracı ekipleri sahada: Vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik ediyor 1

Bu kapsamda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan "Tütün ile Mücadele Timleri" şehrin birçok noktasında vatandaşları tütün ürünlerini bırakmaya teşvik ediyor.

Mobil sigara bırakma aracı ekipleri sahada: Vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik ediyor 2

"TÜTÜN İLE MÜCADELE TİMLERİ"

17 ilçede görev yapan "Tütün ile Mücadele Timleri" aracılığıyla vatandaşlar, tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendiriliyor. Ayrıca tütün ürünü kullananların, tütün bağımlılığı skorları tespit edilerek, bağımlılık düzeylerine göre yönlendirmeler yapılıyor.

Mobil sigara bırakma aracı ekipleri sahada: Vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik ediyor 3

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Bedia Altıntaş, tütünle mücadelenin il genelinde büyük bir hassasiyetle devam ettiğini dile getirdi. 4207 sayılı kanun kapsamında kapalı alan tütün denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Dr. Altıntaş, "Öte yandan, özellikle tütün ürünü kullanan vatandaşlara hizmet vermek için sigara bırakma polikliniği hizmetlerimiz devam etmekte ve her geçen gün sayıları arttırılmaktadır" dedi.

Mobil sigara bırakma aracı ekipleri sahada: Vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik ediyor 4

BIRAKMAK İÇİN BAŞVURUN

Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda eylül ayından itibaren Bursa'da mobil sigara bırakma poliklinikleri ve mobil timlerini oluşturduklarını belirten Altıntaş, "Tüm vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak için 17 ilçe sağlık müdürlüğümüzde mobil tim ve poliklinik hizmetimiz devam etmektedir. Yine aynı şekilde bakanlığımız talimatları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında yerinde sigara bırakma polikliniği hizmetine devam etmekteyiz. Bu doğrultuda tütün ürünü kullanan tüm vatandaşlarımızı bırakmaya davet ediyorum" dedi.

Mobil sigara bırakma aracı ekipleri sahada: Vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik ediyor 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Zonguldak! Rıza dışında kürtaj yaptıkları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındıYer: Zonguldak! Rıza dışında kürtaj yaptıkları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındı
Denizli'de okul müdürüne çocuklarının gözü önünde silahlı saldırı!Denizli'de okul müdürüne çocuklarının gözü önünde silahlı saldırı!

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Bursa sigara Tütün il sağlık müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.