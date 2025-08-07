Mobil veri açık ama internete giremiyorum, ne yapmalıyım? Mobil veri açık ama internete giremiyorum sorunu ve çözümü

Günümüzde cep telefonları eş dostla konuşmaktan çok daha fazlasını sunar. Akıllı telefonlarla yapılan birçok işlem internet erişimiyle mümkün hale gelir. Bilgiye erişmek, iletişim kurmak ve hatta alışveriş yapmak bile internetle yapılmaktadır. Operatörlerin sunduğu mobil internet sayesinde herhangi bir yerde dünyaya bağlanılabilir. Telefonla internete girmenin avantajı ise her an her yerde bilgiye ulaşmaktır. Fakat telefonunda internet sorunu yaşayan kullanıcılar da mevcuttur. Bu noktada bu sorunun giderilmesi oldukça önemlidir.

Mobil veri açık ama internete giremiyorum, ne yapmalıyım?

1. Uçak modunu kontrol edin

Uçak modu telefonlardaki mobil veri bağlantılarını kapatan bir özelliktir. Bu modu açıp kapatmak bazı ayarları yenileyerek bağlantı sorunlarını çözebilir. Telefon uçak modunda değilse bile bir kez açıp tekrar kapatın. Ardından mobil veriyle internete girip giremediğinizi kontrol edin.

2. Mobil veri için SIM kartı seçin

Eğer telefonunuzda iki adet SIM kart varsa mobil veri kullanımı için doğru olanı seçtiğinizden emin olun. Cihazlar hangi SIM kart üzerinden internete bağlanmak istediğini kullanıcıya bırakır. Bazen internet paketi olmayan SIM kart seçili olabilir. Bu durum ise internet bağlantısı sorunlarına yol açar. Bunun için telefonunuzda ''Ayarlar'' bölümüne girin. Ardından "Bağlantılar" bölümünü seçin. Bu listede yer alan "SIM Yöneticisi"ne tıklayın ve "Mobil Veri" kısmına girin. Buradan internete bağlanması istenen SIM kartı seçebilirsiniz.

3. Paketinizi aşmadığınızdan emin olun

Bazı operatörler paketinizi bitirdikten sonra interneti ücretli olarak kullanmanıza izin verir. Fakat bazıları bağlantıyı tamamen keser. Bu yüzden operatörünüzün mobil uygulamasına girerek ne kadar internetinizin kaldığını kontrol edin. Bununla beraber faturanızı gecikmiş borcunuz varsa bu da internet erişimini engeller.

4. Ağ ayarlarını sıfırlayın

İlk olarak ''Ayarlar''a girin. Ardından "Sistem" bölümündeki "Sıfırlama seçenekleri"ne tıklayın. Buradan "Mobil Ağ Ayarlarını Sıfırla" seçeneğini seçin. Son olarak PIN kodunuzu girin ve sıfırlamayı başlatın.

5. Fabrika ayarlarına geri dönün

Tüm bu adımları uyguladıktan sonra hala internete giremiyorsanız son seçenek olarak telefonu fabrika ayarlarına döndürmeyi düşünün. Bu işlem telefondaki tüm verileri siler ve ayarları ilk haline getirir. Sıfırlama işlemi sayesinde yazılımsal sorunların büyük bir bölümü çözülebilir.