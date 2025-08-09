HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Modifiye araç tutkunları Trabzon'da düzenlenen festivalde bir araya geldi

Trabzon'da Ortahisar ilçesinde iki gün sürecek "AutoFest 2025 Ortahisar Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali" başladı.

Modifiye araç tutkunları Trabzon'da düzenlenen festivalde bir araya geldi

Ortahisar Belediyesinin destekleriyle Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde organize edilen festivale Trabzon'un yanı sıra Edirne, Erzurum, Osmaniye, Antalya, Kayseri ve Rize'den bin modifiye araç ve sürücüsü katıldı.

Festival kapsamında basıklık, güzellik ve desibel yarışmaları, drift gösterisi ile dj performansları gerçekleştirilecek.

Modifiye araç tutkunları Trabzon da düzenlenen festivalde bir araya geldi 1

Vatandaşlar festivale ilgi gösterirken, beğendikleri araçlarla fotoğraf çektirdi.

Festivale katılan Muzaffer Patan, AA muhabirine, Giresun'un Doğankent ilçesinden modifiyeli magirus model minibüsüyle gelerek festivale katıldığını söyledi.

Patan, geçen yılda festivale katıldığını belirterek, "Bu araç bizde hastalık. Ses sistemi, iç dizaynı olsun hepsi özel yapım. Maliyetli olduğu için üç ortak birlikte aldık." dedi.

Festival yarın çeşitli etkinliklerle sona erecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekipler yavru kedi için seferber olduEkipler yavru kedi için seferber oldu
Uydu cihazıyla izleniyor! "Tuba" ikinci dünya turuna salındıUydu cihazıyla izleniyor! "Tuba" ikinci dünya turuna salındı

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"

Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"

Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! O anlar kamerada

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.