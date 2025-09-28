HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Moldova'da halk parlamento seçimi için sandık başında

Moldova'da halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Moldova'da halk parlamento seçimi için sandık başında

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 1 milyon 98 bini yurt dışında olmak üzere 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'de oy kullanma işlemi başladı.

Milletvekili seçimi için 301'i yurt dışında, 12'si Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Özerk Yeri'nde olmak üzere 2 bin 274 sandık kuruldu.

ABD ve Kanada dahil 10 ülkede posta yoluyla da oylama yapılıyor.

Yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemcinin izlediği seçimde, sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak. Seçimde sandık çıkış anketi yapılmayacak.

Seçmenlerin en az üçte birinin oylamaya katılması halinde parlamento seçimi geçerli kabul edilecek.

SEÇİME 14 PARTİ, 4 BLOK VE 4 BAĞIMSIZ ADAY KATILIYOR

Moldova parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor.

Seçime katılan siyasi partiler yüzde 5, parti koalisyonları yüzde 7, bağımsız adaylar da yüzde 2 oy oranındaki seçim barajlarını aşabilirlerse parlamentoya girebilecek.

Seçim mücadelesinin iktidardaki Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku arasında geçmesi bekleniyor.

MOLDOVA'DA ERKEN PARLAMENTO SEÇİMİ YAPILMIŞTI

Moldova'da Temmuz 2021'de erken parlamento seçimine gidilmişti.

Seçimde Cumhurbaşkanı Sandu'nun kurduğu PAS partisi, oyların yüzde 52,80'ini alarak tek başına hükümeti kurabilmişti.

Sosyalistler ve Komünist partilerinden oluşan siyasi blok "BECS" ise yüzde 27,17 oyla seçim yarışında ikinci olmuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultangazi'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtıSultangazi'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıSivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Moldova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.