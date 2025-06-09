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Mor renkli yabani otlar görsel şölen sunuyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yol kenarında açan mor renkli yabani otlar, görenleri mest etti.

Mor renkli yabani otlar görsel şölen sunuyor

Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi’nde Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde vatandaşlara ait boş bir tarlada açan lavanta görünümlü mor çiçekler, doğada adeta görsel şölen sunuyor.
Yol kenarındaki bu doğal güzellik, özellikle Malatya-Adıyaman Karayolu’nu kullanan sürücü ve yolcuların ilgisini çekiyor. Göz alıcı rengiyle dikkat çeken yabani otlar, vatandaşların cep telefonlarına sarılmasına neden oluyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler, çiçeklerin arasına girerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Doğal güzellik karşısında büyülendiklerini dile getiren vatandaşlar, bu manzaranın korunması gerektiğini ifade etti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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