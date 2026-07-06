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Motoaijlet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti.

Motoaijlet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. (50) idaresindeki otomobil, Atlıhisar köyü yakınlarında E.K’nin (17) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet olay yerinden yaklaşık 20 metre ileri savruldu. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Motoaijlet sürücüsü kazada hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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