Motorin 50 lirayı aştı, Özgür Özel kendini tutamadı! Kürsüyle bidonla çıktı: İğneden ipliğe zam gelecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in son zamlardan sonra 50 lirayı aşan motorin fiyatlarıyla ilgili tepkisi gündem oldu. Özel eline bidon alarak kürsüye çıktı ve, "Al sana 50 liralık mazot. Banane diyen artık bir litre mazot alamıyor." ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel sözlerine, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı. Özel, "Ferdi kardeşim 100 yıl sonra Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız, sana söz veriyorum" dedi.
Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde;
Son seçime gittiğinde şöyle diyordu Erdoğan: 'Enflasyon çift haneliyse yılda dört kez asgari ücreti güncellemek lazım.' Rakam yanlıştı ama temmuzda ara zam geliyordu. Onu yeterli görmedi, alkışı, oyu aldı. İlk turu kazanamadı, seçimi kazandı bir lira bile asgari ücrete zam yapmadı. 22 bin liralık asgari ücretin TÜİK'e göre bile 19 bin liraya düştü alım gücü olarak. Altı ay daha bununla geçinin diyorlar. Bunun kabul edilebilecek bir yanı yok. Emeklinin maaşını da 15.5 yapacaklar yıl sonuna kadar. Oraya da seyyanen zam yapılması gerekiyor.
Asgari ücret 2022'de 7 tane çeyrek satın alıyordu. İnanmayan AKP'li çıksın hesaplasın bizi mahcup etsin. Bu senin başında 4 çeyreğe, şu anda 3 çeyreğe düştü. Asgari ücretlini 7'nin dördünü kaybetti.
Özel, altın hesabının ardından geçen yılın market fiyatları ile mevcut etiketler arasından da bir kıyaslama yaptı.
Özel daha sonra partililerin tane ile yaptığı meyve alışverişinin dövizini gösterdi.
Özel, sözlerine şöyle devam etti:
Bu memleketi bu hale sen getirdi sen Erdoğan başkası değil. Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. İğneden ipliğe zam gelecek. Bir litre mazot 50 lirayı geçti, 52 lira oldu. 1 litre mazottan alınan vergi 20 lirayı geçmiş durumda. AKP'nin yıllarca yaptıklarını savunan birtakım sahada, TV'de sosyal medya elemanları vardı. Onlara mazota zam geldi deyince ne diyordu: 'Beni ilgilendirmez ben zaten 50 liralık alıyorum.' Al sana 50 liralık mazot. Banane diyen artık bir litre mazot alamıyor.
Ona 2018'de Tayyip Bey'e oy verdin, biz yapma dedik. O dedi ki 'Verin yetkiyi, görün etkiyi... Nasıl düşüreceğim faizi, mazotu...' Verdiler yetkiyi gördük etkiyi. Bu tek adam rejimi geldiğinde 50 lira verdin mi bu kadar alıyordun şimdi bir litre alamıyorsun. Tek adam rejiminin etkisini merak edenler bunu görsünler.
Sendikalara seslenen Özel, "Siz aidat aldıklarınızın alın terini savunmak durumundasınız. Duyuyoruz ki bu konuda cesaret yükseliyor. Arkanızdayız" dedi.
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