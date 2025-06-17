Motorin 50 lirayı aştı, Özgür Özel kendini tutamadı! Kürsüyle bidonla çıktı: İğneden ipliğe zam gelecek

Son seçime gittiğinde şöyle diyordu Erdoğan: 'Enflasyon çift haneliyse yılda dört kez asgari ücreti güncellemek lazım.' Rakam yanlıştı ama temmuzda ara zam geliyordu. Onu yeterli görmedi, alkışı, oyu aldı. İlk turu kazanamadı, seçimi kazandı bir lira bile asgari ücrete zam yapmadı. 22 bin liralık asgari ücretin TÜİK'e göre bile 19 bin liraya düştü alım gücü olarak. Altı ay daha bununla geçinin diyorlar. Bunun kabul edilebilecek bir yanı yok. Emeklinin maaşını da 15.5 yapacaklar yıl sonuna kadar. Oraya da seyyanen zam yapılması gerekiyor.