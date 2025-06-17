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Motorin 50 lirayı aştı, Özgür Özel kendini tutamadı! Kürsüyle bidonla çıktı: İğneden ipliğe zam gelecek

Akaryakıta zam gelmesinin ardından motorin fiyatı 50 lirayı aştı. CHP lideri Özgür Özel fiyat artışına tepki göstererek Meclis'teki Grup toplantısına bir elinde bidon bir elinde 50 liralık motorinle çıktı. İğneden ipliğe her şeyin zamlanacağını vurgulayan Özel AK Parti'ye tepki gösterdi.

Motorin 50 lirayı aştı, Özgür Özel kendini tutamadı! Kürsüyle bidonla çıktı: İğneden ipliğe zam gelecek
Ufuk Dağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in son zamlardan sonra 50 lirayı aşan motorin fiyatlarıyla ilgili tepkisi gündem oldu. Özel eline bidon alarak kürsüye çıktı ve, "Al sana 50 liralık mazot. Banane diyen artık bir litre mazot alamıyor." ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel sözlerine, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı. Özel, "Ferdi kardeşim 100 yıl sonra Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız, sana söz veriyorum" dedi.

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Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

  • AKP bir inadı sürdürüyor. Zeytinin ve doğanın düşmanları da yorulmamış. Zeytinliklerle ilgili düzenlemeyi bir kez daha geçirmeye çalışıyorlar. Madde geçerse zeytin alanları madencilik faaliyetlerine açılacak. Zaten uçaktan baktığınızda birçok şehirde nasıl bir vahşi madencilik yapıldığını, dağların delik-deşik olması hepimizin içini dağlıyor. Akbelen'deki direnişin ruhuyla doğayı, ağacı, zeytini sevenleri AKP'nin saldırısına karşı bir kez daha omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum.

"BİR KRİZİN İÇİNDEYİZ"

  • 19 Mart darbesi sonrası milletin üzerine karabasan gibi çöken bir krizin içindeyiz. Geçmişte krizler içinde bulunduğu yılla anılırdı. 2018 krizi bitmek bilmedi. Bahçeli'nin de 100 maddelik rejime yönelik revizyon paketini ittifak ortağıyla paylaştığı, Erdoğan için yapılmış anayasanın her birimize nasıl dar geldiğini, ekonomide nasıl bir çöküş yaşadığımızı hep birlikte görüyoruz.

"ASGARİ ÜCRETLİDEN 8 BİN LİRA ÇALDILAR"

  • Asgari ücret büyük bir sorun. Almanya'da asgari ücret genel ücretlerin içinde yüzde 9. Türkiye'de 55, 60'a yakın. 2021'den beri bu veriyi açıklamayıp maskeliyorlar. Refah payı vermiyorlar, büyümeden pay vermiyorlar sadece enflasyonu veriyorlardı. Ama bunun iki sorunu var. Biri TÜİK enflasyonu olması. Normalde yüzde 80 TÜİK onu yüzde 39 olarak hesaplamayı başarıyor. Bir de üzerine gerçekleşen değil hedeflenen enflasyonu vereceğiz. İnsanların cebinden 15 puan daha para çaldılar. En düşük hesaba göre 30 bin lira olması gereken asgari ücreti 22 bin yaptılar. Her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lira çaldılar.

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EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET

  • Son seçime gittiğinde şöyle diyordu Erdoğan: 'Enflasyon çift haneliyse yılda dört kez asgari ücreti güncellemek lazım.' Rakam yanlıştı ama temmuzda ara zam geliyordu. Onu yeterli görmedi, alkışı, oyu aldı. İlk turu kazanamadı, seçimi kazandı bir lira bile asgari ücrete zam yapmadı. 22 bin liralık asgari ücretin TÜİK'e göre bile 19 bin liraya düştü alım gücü olarak. Altı ay daha bununla geçinin diyorlar. Bunun kabul edilebilecek bir yanı yok. Emeklinin maaşını da 15.5 yapacaklar yıl sonuna kadar. Oraya da seyyanen zam yapılması gerekiyor.

  • Sendikaları gezdik, geçen hafta ara vermek zorunda kaldık. Geçinilebilir bir asgari ücret, KOBİ'ye ciddi destek veren, sanayici de artışı paylaşan bir destekleme modeliyle karşılarına çıkacağız. Bunu önümüzdeki haftalarda ifade edeceğiz.

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ÖZEL'DEN ALTIN HESABI

  • Asgari ücret 2022'de 7 tane çeyrek satın alıyordu. İnanmayan AKP'li çıksın hesaplasın bizi mahcup etsin. Bu senin başında 4 çeyreğe, şu anda 3 çeyreğe düştü. Asgari ücretlini 7'nin dördünü kaybetti.

  • Emekli maaşı daha da berbat durumda. 2002'de 8 çeyrek alıyordu, bu sene ocakta 3 çeyreğe şu anda 2 çeyrek altın alabiliyor. Altı çeyrek altın kayıp.

Özel, altın hesabının ardından geçen yılın market fiyatları ile mevcut etiketler arasından da bir kıyaslama yaptı.

Özel daha sonra partililerin tane ile yaptığı meyve alışverişinin dövizini gösterdi.

MAZOT TEPKİSİ: KÜRSÜYE BİDONLA ÇIKTI

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

  • Bu memleketi bu hale sen getirdi sen Erdoğan başkası değil. Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. İğneden ipliğe zam gelecek. Bir litre mazot 50 lirayı geçti, 52 lira oldu. 1 litre mazottan alınan vergi 20 lirayı geçmiş durumda. AKP'nin yıllarca yaptıklarını savunan birtakım sahada, TV'de sosyal medya elemanları vardı. Onlara mazota zam geldi deyince ne diyordu: 'Beni ilgilendirmez ben zaten 50 liralık alıyorum.' Al sana 50 liralık mazot. Banane diyen artık bir litre mazot alamıyor.

  • Ona 2018'de Tayyip Bey'e oy verdin, biz yapma dedik. O dedi ki 'Verin yetkiyi, görün etkiyi... Nasıl düşüreceğim faizi, mazotu...' Verdiler yetkiyi gördük etkiyi. Bu tek adam rejimi geldiğinde 50 lira verdin mi bu kadar alıyordun şimdi bir litre alamıyorsun. Tek adam rejiminin etkisini merak edenler bunu görsünler.

  • Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zammı gündeme getireceğiz. Asgari ücret için temaslarımızı sürdürüyoruz. Temmuzda zam yapılması için hem Meclis'te hem de meydanda mücadele vermeye devam edeceğiz. Bu zammı ya alacağız ya da vermeyenleri uğurlayacağız.

SENDİKALARA ÇAĞRI

Sendikalara seslenen Özel, "Siz aidat aldıklarınızın alın terini savunmak durumundasınız. Duyuyoruz ki bu konuda cesaret yükseliyor. Arkanızdayız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP motorin Zam mazot
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