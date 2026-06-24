HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosiklet hareket eden otomobile çarptı: Anne ile kızının yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Karaman’da park yerinden çıkan otomobile motosikletin çarpması sonucu anne ile 10 yaşındaki kızı yaralandı.

Motosiklet hareket eden otomobile çarptı: Anne ile kızının yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Karaman’da park yerinden çıkan otomobile motosikletin çarpması sonucu anne ile 10 yaşındaki kızı yaralandı. Kaza anı ise kamerasına yansıdı.

Kaza, Koçakdede Mahallesi 378. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ş.Ö. idaresindeki otomobil, park yerinden çıktığı esnada sokak üzerinde seyir halinde olan B.K.’nin kullandığı motosiklet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü B.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kızı H.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın park halinden çıkış yaptığı esnada sokak üzerinde seyreden motosikletin çarptığı anlar yer alıyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Motosiklet hareket eden otomobile çarptı: Anne ile kızının yaralandığı kaza kameraya yansıdı 1

Motosiklet hareket eden otomobile çarptı: Anne ile kızının yaralandığı kaza kameraya yansıdı 2

Motosiklet hareket eden otomobile çarptı: Anne ile kızının yaralandığı kaza kameraya yansıdı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı Prime Day’e özel düştü!LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı Prime Day’e özel düştü!
Baba mesleğini sürdürüp 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyorBaba mesleğini sürdürüp 60 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Gana'dan İngiltere'ye geçit yok! Hesaplar son haftaya kaldı

Gana'dan İngiltere'ye geçit yok! Hesaplar son haftaya kaldı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.