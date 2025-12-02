HABER

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Birecik ilçesi yakınlarında motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Birecik ilçesi yakınlarında motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Bahattin Şeker (59) idaresindeki motosiklet ile kamyonet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şeker, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şeker, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

