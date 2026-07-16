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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Meşrutiyet Bulvarı ile Şehitler Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu yola savruldu. Kazada yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 2

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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