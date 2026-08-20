HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Motosiklet ile taksi kafa kafaya çarpıştı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde seyir halindeki motosiklet ile taksi çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü metrelerce yerde sürüklenirken, araçta hasar meydana geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet ile taksi kafa kafaya çarpıştı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir taksi ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan motorlu, metrelerce yerde sürüklenerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tavuk taşıyan kamyonet hareket halindeyken yandıTavuk taşıyan kamyonet hareket halindeyken yandı
Adana’da plastik kirliliğine karşı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi: İl eylem planı hazırlanacakAdana’da plastik kirliliğine karşı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi: İl eylem planı hazırlanacak

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.