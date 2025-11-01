HABER

Motosiklet, kamyona çarptı; 1 polis yaralı

ERZURUM'da motosikletin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada Yunus polisi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çat Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisi Rıdvan Hatipoğulları'nın (30) kullandığı motosiklet, İbrahim Kaba'nın kullandığı 35 ET 682 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Motosikletinden düşerek yaklaşık 30 metre sürüklenen polis memuru Hatipoğulları, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun da hastaneye gelerek yaralı polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı. Arkadaşlarının kazada yaralandığını duyan motosikletli Yunus polisleri, hastaneye akın etti. Hatipoğulları'nın hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.(DHA)Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

