HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosiklet kazasında ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Bursa’ya sevk edildi.

Motosiklet kazasında ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdulkerim İ.(58) yönetimindeki 16 BRF 863 İnegöl Devlet Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu sürücü ağır yararlanırken, arkasında oturan Ali Asaf A. (7) hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet kazasında ağır yaralandı 1

Olay yerinde yaralının yakınlarını Ali Asaf A. teselli etmeye çalıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Motosiklet kazasında ağır yaralandı 2

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Motosiklet kazasında ağır yaralandı 3

Motosiklet kazasında ağır yaralandı 4

Motosiklet kazasında ağır yaralandı 5

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu! Sındırgı'da sarsıntılar sürüyor: Bir deprem dahaAFAD duyurdu! Sındırgı'da sarsıntılar sürüyor: Bir deprem daha
Annesinin elini bıraktı gözünü hastanede açtıAnnesinin elini bıraktı gözünü hastanede açtı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Kız kavgası kanlı bitti! Ensesinde bıçakla hastaneye kaldırıldı

Kız kavgası kanlı bitti! Ensesinde bıçakla hastaneye kaldırıldı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Alaska'daki Trump-Putin zirvesinden sonra Zelenskiy'den açıklama

Alaska'daki Trump-Putin zirvesinden sonra Zelenskiy'den açıklama

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.