Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde 20 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen kazada, E.E. idaresindeki hafif ticari araç ile Savaş Güney Hasırcıoğlu idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Hasırcıoğlu 17 gün sonra hayatını kaybetti.

