Motosiklet kazasında vefat eden Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da geçirdiği motosiklet kazası dolasıyla vefat eden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Emir Çetin, düzenlenen resmi cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana gelen kazada, motosikletinin kontrolünü kaybeden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Emir Çetin, önce Altındağ Belediyesi’ne ait minibüse, daha sonra ise otomobile çarpmıştı. Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Çetin’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çetin için Etimesgut’ta yer alan Ahi Mesud Söğüt Cami’sinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Çetin’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Elvan Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törende, AK Parti Milletvekillerinden Süleyman Soylu, Hulusi Akar ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanı sıra çok sayıda jandarma ve emniyet personeli ile Çetin’in yakınları yer aldı.