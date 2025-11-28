HABER

Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda, Muhammed Hasan D. (20) yönetimindeki 09 AKA 850 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu ve refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı belirtilen sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Öklav (21) yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Muhammed Hasan D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu konumundaki Öklav yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

28 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
