Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda, Muhammed Hasan D. (20) yönetimindeki 09 AKA 850 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu ve refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı belirtilen sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Öklav (21) yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Muhammed Hasan D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu konumundaki Öklav yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

