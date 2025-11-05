HABER

Motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana’da motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana’da motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkartılarak ambulanslarla hastaneye gönderildi.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Danişment Mahallesi’nde sulama kanalının olduğu yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüsü sulama kanalı kenarından giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet kanala düştü.

Motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı 1

Yaşanan talihsiz kaza sonucu sürücü ve arkasındaki şahıs yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verdi. Bunun üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sulama kanalından çıkararak 2 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı 2

Kaynak: İHA

Adana
En Çok Aranan Haberler

