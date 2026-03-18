HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muhittin Böcek duasına katılmış ve HSK soruşturma açmıştı! Mehmet Akif Katırcı'nın yeni görevi belli oldu

Antalya'da tutuklu bulunan Muhittin Böcek iddianamesini yazan ve katıldığı iftarda Böcek için yapılan duaya eşlik eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı hakkında HSK soruşturma başlatmıştı. Katırcı'nın HSK Birinci Dairesi tarafından adli yargı atama kararnamesiyle görevi değişti.

Muhittin Böcek duasına katılmış ve HSK soruşturma açmıştı! Mehmet Akif Katırcı'nın yeni görevi belli oldu
Antalya’da düzenlenen bir iftar programına belediye görevlileri, mülki amirler ve Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı katılmıştı. Soruşturma iddianamesinde imzası bulunan Katırcı'nın tutuklu eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek için yapılan 'özgürlük' duasına eşlik ettiği görülmüştü.

Muhittin Böcek duasına katılmış ve HSK soruşturma açmıştı! Mehmet Akif Katırcı nın yeni görevi belli oldu 1

İftarda Katırcı'nın soruşturmada ifadesi alınan Genel Sekreter Cansel Tuncer Çevikol ile yan yana olduğu ortaya çıkmıştı.

Muhittin Böcek duasına katılmış ve HSK soruşturma açmıştı! Mehmet Akif Katırcı nın yeni görevi belli oldu 2

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) söz konusu görüntülerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı hakkında soruşturma başlatmıştı.

MEHMET AKİF KATIRCI'NIN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Burak Doğan'ın haberine göre HSK Birinci Dairesi tarafından adli yargı atama kararnamesini yayımladı; aralarında il başsavcıları ve mahkeme başkanlarının da bulunduğu 12 isim yeni görevlerine atandı.

Katırcı ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevinden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Muhittin Böcek duasına katılmış ve HSK soruşturma açmıştı! Mehmet Akif Katırcı nın yeni görevi belli oldu 3

18 Mart 2026
18 Mart 2026

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.