Muhittin Böcek duasına katılmış ve HSK soruşturma açmıştı! Mehmet Akif Katırcı'nın yeni görevi belli oldu

Antalya’da düzenlenen bir iftar programına belediye görevlileri, mülki amirler ve Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı katılmıştı. Soruşturma iddianamesinde imzası bulunan Katırcı'nın tutuklu eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek için yapılan 'özgürlük' duasına eşlik ettiği görülmüştü.

İftarda Katırcı'nın soruşturmada ifadesi alınan Genel Sekreter Cansel Tuncer Çevikol ile yan yana olduğu ortaya çıkmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) söz konusu görüntülerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı hakkında soruşturma başlatmıştı.

MEHMET AKİF KATIRCI'NIN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Burak Doğan'ın haberine göre HSK Birinci Dairesi tarafından adli yargı atama kararnamesini yayımladı; aralarında il başsavcıları ve mahkeme başkanlarının da bulunduğu 12 isim yeni görevlerine atandı.

Katırcı ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevinden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.