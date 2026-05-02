HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Malatya'da, Gaziantep'ten taziye ziyareti için gelen aileyi taşıyan minibüsün yağışlı havada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Çamurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taziye ziyaretine gidenleri taşıyan Y.H. (30) idaresindeki 27 S 0004 plakalı Mercedes marka minibüs, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve banket üzerinde yan yattı.

Taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı 1

KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Y.H. ile araçta bulunan A.K. (30), S.I. (65), A.A. (51), Ş.B. (76), M.Y. (66), E.Ö. (65), S.A. (69), A.S. (73), E.S. (30) ve K.G. (66) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
El freni çekilmeyen otomobil gölete düştüEl freni çekilmeyen otomobil gölete düştü
Bakan Gürlek: "Türkiye fikren ve fiziken güçlü bir konuma gelmiştir"Bakan Gürlek: "Türkiye fikren ve fiziken güçlü bir konuma gelmiştir"

Anahtar Kelimeler:
Malatya taziye kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.