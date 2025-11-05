HABER

Motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana'da, sulama kanalına düşen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Danışment Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 07 KCZ 54 plakalı motosiklet, içerisinde az miktarda su bulunan kanala düştü. Sürücü ile arkasındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, çevredekilerin de desteğiyle yaralıları iple kanaldan çıkardı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

