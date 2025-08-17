HABER

Motosiklet sürücülerine "2 Teker 1 Hayat" eğitimi verildi

Ardahan’ın Damal ilçesinde "2 Teker 1 Hayat" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş ve trafik bilinci eğitimi veridi.Eğitime katılan motosiklet sürücülerine, Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla, güvenli sürüş teknikleri, trafik kuralları ve koruyucu ekipman kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitime katılan motosiklet sürücülerine, Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla, güvenli sürüş teknikleri, trafik kuralları ve koruyucu ekipman kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sürücülerin sürüş becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirildi.

Emniyet ekipleri, projedeki amacın başta kazaları en aza indirmek hem de motosiklet kullanıcılarının trafikte daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

(İHA)

Ardahan
