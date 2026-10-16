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Motosiklet sürücüsü 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

Adıyaman’da bir motosiklet sürücüsü, çarptığı 5 yaşındaki çocuğu yaralı halde bırakarak olay yerinden kaçtı.

Motosiklet sürücüsü 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 707 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Mecit J.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü motosikleti bırakarak olay yerinden yaya şekilde kaçtı. Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mecit J., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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