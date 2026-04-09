Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti, kaza anı kameralara yansıdı

Artvin’in Arhavi ilçesinde 7 Nisan Salı günü meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Eren Karamahmutoğlu’nun (29) hayatını kaybettiği trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Kapisre Köprüsü kavşağında meydana gelmiş, 08 AT 022 plakalı otomobil ile 08 ABV 707 plakalı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. Karamahmutoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ortaya çıkan görüntülerde, kavşağa giren otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün havaya savrulduğu görülürken, kazanın şiddeti kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.