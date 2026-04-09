HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti, kaza anı kameralara yansıdı

Artvin’in Arhavi ilçesinde 7 Nisan Salı günü meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Eren Karamahmutoğlu’nun (29) hayatını kaybettiği trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.Kaza, Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Kapisre Köprüsü kavşağında meydana gelmiş, 08 AT 022 plakalı otomobil ile 08 ABV 707 plakalı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti, kaza anı kameralara yansıdı

Artvin’in Arhavi ilçesinde 7 Nisan Salı günü meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Eren Karamahmutoğlu’nun (29) hayatını kaybettiği trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Kapisre Köprüsü kavşağında meydana gelmiş, 08 AT 022 plakalı otomobil ile 08 ABV 707 plakalı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. Karamahmutoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ortaya çıkan görüntülerde, kavşağa giren otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün havaya savrulduğu görülürken, kazanın şiddeti kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti, kaza anı kameralara yansıdı 1

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti, kaza anı kameralara yansıdı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.