HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Motosiklet sürücüsü imam kazada can verdi

Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü imam Onur Madran (27) hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü imam kazada can verdi

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Muğla kara yolundaki Yolboyu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut A. (46) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Onur Madran (27) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Madran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Onur Madran, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Madran Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Madran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Onur Madran'ın Kavşıt Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yaptığı belirtildi.

Otomobil sürücüsü Mahmut A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'un azılı suç makinesi yakalandıİstanbul'un azılı suç makinesi yakalandı
İşten eve dönerken otomobili alev topuna döndüİşten eve dönerken otomobili alev topuna döndü

Anahtar Kelimeler:
İmam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beraberlik sonrası deprem: F.Bahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor!

Beraberlik sonrası deprem: F.Bahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor!

Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet

Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı

İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.