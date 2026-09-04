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Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Yozgat’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza kent merkezinde Dörtyol mevkiinde meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Yozgat’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza kent merkezinde Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çekme belgeli motosiklet sürücüsü Ali Osman Seyran, A.B. idaresindeki 66 ADN 532 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ali Osman Seyran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Osman Seyran, Çapanoğlu Büyük Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Taşocağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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