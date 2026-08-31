Motosiklet tamirhanesinde ilginç anlar

Manisa’nın Kula ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde yaşanan ilginç olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tamir sırasında bir anda alev alan motosikletin alevleri, iş yerinde bulunan müşterinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kula’da motosiklet tamirciliği yapan Seyfullah Güre’ye ait iş yerinde ilginç bir olay yaşandı. Tamir edilmekte olan bir motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Motosikletin alev aldığını fark eden iş yeri sahibi Seyfullah Güre, yangına müdahale etmek için yangın tüpüne yöneldi. Ancak o sırada iş yerinde bulunan bir müşteri, beklenmedik bir şekilde alevlere doğru üfleyerek müdahale etti. Müşterinin müdahalesiyle alevlerin kısa sürede söndürülmesi, iş yerinde bulunanları şaşkına çevirdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede gündem oldu.

Görüntülerde motosikletin bir anda alev aldığı, iş yeri sahibinin yangın tüpüne yöneldiği ve müşterinin ise alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yaşanan ilginç anlar sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır