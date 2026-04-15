Motosiklet tutkunları Çamlık Milli Parkı’nda buluştu

Yozgat’ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen motosiklet tutkunları, şehrin doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir sürüş gerçekleştirdi. Valilik binası önünden hareket eden onlarca motosikletli, Türkiye’nin ilk milli parkı olma özelliğini taşıyan Yozgat Çamlık Milli Parkı’na kadar konvoy ile ilerledi.

Turizm Haftası etkinlikleri Yozgat Valiliği önünde kurulan kortej ile başladı. Çevredeki vatandaşların da ilgi gösterdiği törende motor sesleri şehir merkezinde yankılandı. Güvenlik önlemleri eşliğinde harekete geçen konvoy, şehir merkezini boydan boya geçerek rotasını doğa harikası Çamlık Milli Parkı’na çevirdi. Çamlık Milli Parkta konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Yozgat; tarım kenti, sanayi kenti olurken bir yandan da turizm kenti olmaya da adım adım yürüyor. Bu tür faaliyetler ilimizin tanıtımı ilimizin anlatımı açısından son derece önemli. İnşallah altyapıda, tarımda, sanayide aldığımız yolu turizmde de hep beraber kat edeceğiz" dedi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi motorculuğun farklı özelliklerini göstermek ve Yozgat’ın turistik güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Çiftçi, "Yaptığımız turla Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık’ımızı ön plana çıkarıp tanıtmak istedik. Hafta boyunca etkinliklerimiz olacak. Turizmin bileşenlerini, otellerimizi ziyaret edeceğiz. Diğer kurumlarımızla ortak çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.



