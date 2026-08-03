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Motosiklet vincin altında kaldı, sürücü son anda kurtuldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde motosiklet ile vincin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpışmanın ardından motosiklet vincin altında kalırken, sürücü son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Motosiklet vincin altında kaldı, sürücü son anda kurtuldu

Kaza, Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.C.’nin kullandığı motosiklet, dönüş yaptığı sırada vinçle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet vincin altında kalırken, sürücü kendisini son anda iterek aracın altından kurtulmayı başardı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Vincin altında kalan motosikletin adeta paramparça olduğu görülürken, sürücü vincin kör noktasında kaldığını ve vinç sürücüsünün kendisini görmediğini iddia etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet vincin altında kaldı, sürücü son anda kurtuldu 1

Motosiklet vincin altında kaldı, sürücü son anda kurtuldu 2

Motosiklet vincin altında kaldı, sürücü son anda kurtuldu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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