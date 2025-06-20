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Motosiklet yayalara çarptı: 1’i çocuk, 3 yaralı

Çorum'da motosikletin çarptığı 1'i çocuk 3 yaya yaralandı.

Motosiklet yayalara çarptı: 1’i çocuk, 3 yaralı

Kaza, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. (17) idaresindeki motosiklet, yaya geçitinden karşıya geçmek isteyen S.Ö. (4), E.B.C. (11) ve M.C.'ye (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yayalar yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kaza
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