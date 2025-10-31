HABER

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet yayaya çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza saat 14.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mustafa Ç.(26) yönetimindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine A.(73)’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya kadın yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; çarpışmayla devrilen motosikletteki sürücü ile yaya kadının 6 metre sürüklendiği görüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Bursa
