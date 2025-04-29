HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosiklete ters bindi, tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa’da ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkasına da yolcu aldı.

Motosiklete ters bindi, tehlikeli anlar kameralara yansıdı
Çiğdem Sevinç

Bursa’da ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkasına da yolcu aldı. Yolcu ise, motosiklete ters bindi. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, ters şeritte ilerlemeye başladı. Bir süre sonra arkasına yolcu alan motosiklet sürücüsü, yolcuyu da ters bindirdi. Ters şeritten hızla seyreden motosiklet sürücüsünün tehlikeli anları, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıElazığ’da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltıUyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.