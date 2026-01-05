HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosikletin arkasında yatarak tehlikeli yolculuk

Bursa trafiğinde motorun üzerinde yatarak ilerleyen şahıs trafikteki rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Motosikletin arkasında yatarak tehlikeli yolculuk

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde kasalı motosikletin kasa kısmına yerleştirilen masanın üzerine uzanarak yolculuk yapan bir adam, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Yattığı yerden çevredeki araçlara el sallayan şahıs, görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.
Bir yandan da trafik güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. O anlara tanık olan vatandaşlar, bu tür davranışların hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini tehlikeye attığını dile getirdi.

Motosikletin arkasında yatarak tehlikeli yolculuk 1

Motosikletin arkasında yatarak tehlikeli yolculuk 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Saklandıkları yerde yakalandılarİstanbul'da FETÖ operasyonu! Saklandıkları yerde yakalandılar
Adana’da otoyolda trafik kazası : 1 ölüAdana’da otoyolda trafik kazası : 1 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.