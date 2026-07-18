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Motosikletin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada

Eskişehir'de motosikletin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak ve İzgü Sokak kesişiminde, M.Ö. idaresindeki 26 ALN 651 plakalı motosiklet, bisiklet kullanan 9 yaşındaki U.Y.'ye çarptı.

Motosikletin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada 1

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPTI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza motosiklet kazası
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