HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosikletiyle refüje çarpan üniversiteli Eren öldü

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, motosikletiyle refüje çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Eren Sever (21), hayatını kaybetti.

Motosikletiyle refüje çarpan üniversiteli Eren öldü

Kaza, saat 00.30 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Hal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Eren Sever, 48 AOE 824 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sever, ambulansla Fethiye’de kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Sever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sever’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’ genelinde yeni bir sistem daha devreye alınıyor! Önce 60 il sonrasında 81 il…Türkiye’ genelinde yeni bir sistem daha devreye alınıyor! Önce 60 il sonrasında 81 il…
Hafta sonu hava nasıl olacak?Hafta sonu hava nasıl olacak?

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.