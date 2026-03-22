HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan takip eden bir araçla düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan takip eden bir araçla düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bir hafta önce Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan motosikletiyle caddeye doğru seyir halinde olan Arif Kocaoğlu’na (20) arkadan hızla yanaşan bir araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Kocaoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kocaoğlu ve arkadaşını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Arif Kocaoğlu, hastanedeki bir haftalık tedaviye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Saldırı anları kamerada

Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde Arif Kocaoğlu ve arkadaşının bulunduğu motosiklete arkadan takip eden araçtan ateş edilme ve motosikletin devrilme anları yer aldı. Görüntülerin devamında saldırıyı gerçekleştirenin bulunduğu aracın hızla olay yerinden uzaklaşma anları da yer aldı.

Katil zanlısı tutuklandı

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Yakup İ. isimli saldırganı yakaladı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen katil zanlısı Yakup İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti 1

Motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti 2

Motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti 3

Motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.