Motosikletle gelip, borçlusunun evine kurşun yağdırdı

Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Kuzuculu Mahallesi’nde yaşayan borçlusunun evinin önüne motosikletle gelen şahıs, belinden çıkardığı tabancayla eve ardı ardına ateş etti. Yaralanma ile can kaybı yaşanmayan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Jandarma ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alınan şahsın, Yeniden Refah Partisi Dörtyol ilçe Başkanı Serdar Kıymacı olduğu öğrenildi. Kıymacı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



