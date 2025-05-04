Motosikletle gelip, iş yeri sahibini vurup kaçtı

Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217’nci Sokakta bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kasklı bir kişi, motosikletle geldiği iş yerinde, işletme sahibi Adil S.’ye tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden biri bacağına isabet eden işletme sahibi yaralanırken, şüpheli ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işletme sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır