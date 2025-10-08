Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 13.20 sıralarında Pazarcı Mahallesi 10013 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Ümit T. idaresindeki motosikletle, Asya G. İdaresindeki hafif ticari araç, 10014 Sokak ile 10013 Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Ümit T. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır