Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 JV 204 plakalı otomobil 1666 Sokak’a dönüş yapmak istediği esnada 09 ANZ 766 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, kazada hafif şekilde yaralanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

