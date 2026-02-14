Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı

Kaza, Zafer Mahallesi Bakım Onarım 7'nci Sokak’ta meydana geldi. M.A. yönetimindeki motosiklet, caddeye çıkış yapan A.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü A.S.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır