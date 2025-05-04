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Motosikletle tek teker üzerinde gitmenin cezası ağır oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yapan sürücü gözaltına alındı.

Motosikletle tek teker üzerinde gitmenin cezası ağır oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yapan sürücü gözaltına alındı. Sürücüye kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullanmaktan 29 bin 132 TL para cezası uygulandı.

Motosikletle tek teker üzerinde gitmenin cezası ağır oldu

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi’nde seyir halindeki motosiklet, plakasının olmaması, abartılı egzoz takılı olması ve sürücüsünün kask takmaması nedeniyle Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Yapay Şelale yakınlarında durduruldu. Trafik ekipleri motosikleti kullanan E.G.Ç.’e kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullanmaktan 29 bin 132 TL para cezası uygulayarak, motosiklet yediemin otoparkına çekildi. E.G.Ç.’in daha önce ilçenin bazı yerlerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yaptıktan sonra trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtığı belirlendi. Motosiklet sürücüsü, Manavgat Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yapmak"tan gözaltına alınırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan mevcutlu olarak mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, artık başta motosikletin önünü kaldırmak olmak üzere trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerinin gözaltına alınarak mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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