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Obilet 15. yılını büyük çekilişle kutluyor

Türkiye’nin popüler seyahat uygulaması obilet, 15. yılını büyük çekilişle kutluyor. 1 Kasım – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında otobüs, uçak, otel, araç kiralama ve feribot işlemlerinde her 1.000 TL’lik harcama, 1 çekiliş hakkı kazandırıyor.

Obilet 15. yılını büyük çekilişle kutluyor

Jeep Avenger ve daha birçok ödül kazanma şansı

1 kişiye Jeep Avenger e-Hybrid 2026 model otomobil, 15 kişiye iPhone 17 256 GB, 15 kişiye PlayStation 5 Digital Edition, 15 kişiye Dyson Airwrap i.d. ve 150 kişiye 5.000 TL değerinde obilet hediye kuponunun verileceği çekiliş kampanyasında, toplam 196 kişi ödül kazanacak.

Her 1.000 TL’ye 1 çekiliş hakkı

Obilet web sitesi veya obilet mobil uygulaması üzerinden yapılacak her 1.000 TL harcama, 1 çekiliş hakkı kazandırıyor. Harcama yaptıkça kazanma şansı artıyor. Çekiliş kampanyası, 1 Kasım 2026 saat 09.00 ile 31 Aralık 2026 saat 23.59 arasındaki işlemleri kapsıyor. İşlem ve hizmet başlangıç tarihinin kampanya dönemi içinde olması gerekiyor.

Obilet 15. yılını büyük çekilişle kutluyor 1

Çekilişe katılım, işlem sonrasında SMS ve e-posta ile gelen kişiye özel formun doldurulması ile tamamlanıyor. Kampanyaya 18 yaşını doldurmuş bireysel kullanıcılar katılabiliyor. Kampanya detayları ve katılım koşulları; https://www.obilet.com/cekilis/15yilozel

Çekiliş 28 Ocak 2027’de

Milli Piyango İdaresi’nin izniyle gerçekleştirilen çekiliş, 28 Ocak 2027 tarihinde noter huzurunda ve halka açık olarak yapılacak. Kazananlar 1 Şubat 2027’de BirGün Gazetesi’nde, obilet’in kampanya sayfasında ve resmi sosyal medya hesaplarında duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Jeep çekiliş
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