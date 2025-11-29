HABER

Motosikletli havada takla attı, ilk yaptığı şey fırlayan ayakkabısını giymek oldu

Amasya’da kavşağa giren otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü havada takla attı. Kazayı ucuz atlatan motosikletinin hızla ayağa kalktıktan sonra ilk yaptığı şey ise fırlayan ayakkabısını giymek oldu.

Motosikletli havada takla attı, ilk yaptığı şey fırlayan ayakkabısını giymek oldu

Edinilen bilgiye göre, Eren F. yönetimindeki 05 AEH 765 plakalı motosikletle seyir halindeyken, Ferhat tünelinden çıkıp dönüş yapmak isteyen Recai B. yönetimindeki 19 UC 816 plakalı otomobile yandan çarpıp takla attı.

Havaya uçan motosikletlinin kaskı ve ayakkabısı etrafa fırladı. Kısa sürede ayağa kalkıp sendeleyen gencin kazanın şokuyla yaptığı ilk şey ise fırlayan ayakkabılarını giymek oldu. Motosikletini de kaldırmak isteyen gencin yardımına çevredekiler yetişti. Kazayı ucuz atlatan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

