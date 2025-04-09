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Motosikletli kuryenin otomobile çarpma anı kamerada

İstanbul Arnavutköy'de seyir halinde olan bir motosikletli kurye, dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan motosikletli park halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Motosikletli kuryenin otomobile çarpma anı kamerada

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, dönüş yaparak ara sokağa girmeye çalışan bir otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kaza sonrasında savrularak yere düştüğü ve yaralandığı görüldü. Sürücü çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza
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