HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosikletli saldırganlar aynı iş yerini ikinci kez kurşun yağmuruna tuttu: O anlar kamerada

Çorum'da saldırganlar aynı araç galerisini bir ayda ikinci kez kurşunladı. Olay anı kameralara yansırken, iş yeri sahibi şahısların kendilerinden haraç alamadığı için iş yerini kurşunladığını söyledi.

Motosikletli saldırganlar aynı iş yerini ikinci kez kurşun yağmuruna tuttu: O anlar kamerada

Olay, dün gece saatlerine Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Uysal'a ait araç galerisi motosikletli 2 şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. İş yerine 9 el ateş eden saldırganlar daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda, kurşunlar iş yeri ve iş yerinin önünde bulunan araçlara isabet etti.

Motosikletli saldırganlar aynı iş yerini ikinci kez kurşun yağmuruna tuttu: O anlar kamerada 1

AYNI İŞ YERİNİ İKİNCİ KEZ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olayın ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, aynı iş yerinin bir ayda ikinci kez kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren saldırganların haraç alabilmek için iş yeri sahibi Eren Uysal'ı tehdit ettiği iddia edildi.

Motosikletli saldırganlar aynı iş yerini ikinci kez kurşun yağmuruna tuttu: O anlar kamerada 2

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şahsın motosikletle iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Şahısların biri motosiklette beklerken, diğeri inerek pompalı tüfekle ateş ediyor. Şahıslar daha sonra motosiklete binerek uzaklaşıyor.

Motosikletli saldırganlar aynı iş yerini ikinci kez kurşun yağmuruna tuttu: O anlar kamerada 3

"BİZE 10 MİLYON CEZA KESTİLER"

Şahısların kendilerini haraç almak için tehdit ettiğini ve iki kez iş yerini kurşunladığını söyleyen Eren Uysal, "Bir ayın içerisinde illegal işler yapan şahıslar tarafından iki kez dükkanım kurşunlandı. Haraç çetesi sürekli beni ve ailemi tehdit ediyor. Evimizin önüne gelip fotoğraf çekip gönderiyorlar.
Motosikletli saldırganlar aynı iş yerini ikinci kez kurşun yağmuruna tuttu: O anlar kamerada 4

Dükkanımız iki kez kurşunlandı. Dün gece 00.00 sıralarında motosikletle gelip tüfekle ateş edip gidiyorlar. Can güvenliğimiz yok. Bize 10 milyon ceza kestiler, ‘dükkanınız üçüncü kez kurşunlanacak' diye hala tehdit altındayız" dedi.

Motosikletli saldırganlar aynı iş yerini ikinci kez kurşun yağmuruna tuttu: O anlar kamerada 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da yasa dışı silah imal edilen eve operasyon!İstanbul'da yasa dışı silah imal edilen eve operasyon!
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kameradaOtomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorum silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.