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Motosikletli saldırganların iş yerini kurşunladı

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir emlak ofisini kurşunlama olayına karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı. Motosikletli 2 kişinin iş yerine ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli saldırganların iş yerini kurşunladı

Olay, 9 Nisan'da Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, motosikletle sokaktan geçtikleri sırada M.S.'ye (43) ait emlak ofisine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Olayla ilgili 115 güvenlik kamerasından elde edilen 170 saatlik görüntü incelendi. Motosikletli şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen jandarma ekipleri, dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yerine ateş açan E.T. (30) ve Y.A. (28) ile onlara yardım ettiği tespit edilen M.F.E. (32) ile E.K. (26) yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. E.T., Y.A., M.F.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Motosikletli 2 kişinin iş yerine peş peşe ateş ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
didim Aydın
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